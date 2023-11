Kindermusical Eine Geschichte über die Entstehung der Jahreszeiten

() Unter der Leitung von Ekaterina Sergatschewa führt der Jugend- und Kinderchor Bell-Chore am Samstag, 2. Dezember, um 17 Uhr und am Sonntag, 3. Dezember, um 15 Uhr im Haus Oberschlesien das Musical „Persephone“ auf. Persephone ist gelangweilt vom Leben auf der Erde und sehnt sich nach Romantik. Wie der Zufall es will, zielt Amor seinen Pfeil auf niemand anderen als den Regenten der Unterwelt, Hades.

Demeter, Persephones Mutter und Göttin der Fruchtbarkeit der Erde, ist außer sich und lässt den Winter einziehen; was einst warm, blumig und wunderbar war, ist nun ein in Eis gehüllter, kalter und unnachgiebiger Ort. Nicht einmal Zeus, Herrscher über alle Götter, und sein Gefolge, Götterbote Hermes und Sonnengott Helios, können Hilfe leisten. Doch durch einen cleveren Plan mit vier zauberhaften Granatkernen und Persephones Versprechen, abwechselnd in der Unterwelt und auf der Erde zu sein, gelingt es, Demeter umzustimmen – rechtzeitig zum Weihnachtsfest. Die Geschichte erzählt, wie unsere Jahreszeiten zustande kommen, ist mit unterhaltsamen Dialogen und rockigen Liedern gespickt. Eine Geschichte voller Liebe, Spannung und einer Menge guter Musik und einem weihnachtlichen Abschluss – perfekt für das erste Adventswochenende. Karten ab neun Euro sind an der Kasse des Haus Oberschlesien, sowie in der Buchhandlung Hösel erhältlich.