Dylan Hart ist neu im Jugendbüro „Ich möchte jungen Ratingern eine Stimme geben“

Eigentlich arbeite ich schon seit 2017 bei der Stadt Ratingen“, sagt Hart. Schon nach seinem Schulabschluss liebäugelte er mit einem Berufsweg, der sich um Kinder und Jugendliche dreht, hatte aber sein Ziel noch nicht exakt definiert. Also wurde er zunächst Kinderpfleger und arbeitete in einer Wohngruppe bei der Diakonie. Dort wuchs der Wunsch, sich auch zum Erzieher ausbilden zu lassen. Als solcher wurde er schließlich bei der Stadt Ratingen angestellt und arbeitete fortan als pädagogische Fachkraft in städtischen Kitas. Doch Harts Wissensdurst war noch nicht gestillt. „Es fasziniert mich, die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu erleben und zu begleiten“, begründet der Ratinger seine Motivation.