St. Martin in Ratingen So schön leuchten Ratingens Martinslaternen

Ratingen · Seit Wochen wird in Kitas, Schulen und heimischen Wohnzimmern fleißig gebastelt. Jetzt können die Kinder es kaum noch erwarten, ihre fantasievollen Laternen leuchtend durch die Straßen zu tragen. Unser Fotograf schaute sich in der Achim-Schweitzer-Schule um und fand dort Eulen, Kaffeekännchen oder auch bunter Herbstblätter, die in allen Farben strahlen. In diesen Tagen haben alle Kunstwerke und ihre Erschaffer ihren großen Auftritt.

10.11.2023 , 18:26 Uhr

7 Bilder Ratingen im Lichterglanz 7 Bilder Foto: Achim Blazy (abz)

() Ob Rakete, Auto, Stern, Bärchen, Eule oder bunte Fantasiegebilde – bei den Vorbereitungen zum Martinsfest waren dem Einfallsreichtum der Kinder keine Grenzen gesetzt. Und so vielfältig wie die jungen Künstler sind auch die Laternen, die in diesen Tagen durch Ratingens Straßen ziehen. Wenn die Schmuckstücke aus Pappe und Papier die Straßen erhellen und bewundernde Blicke einfangen sind die kleinen Hindernisse, die das Basteln mit sich bringt, schnell vergessen. Und weil man davon nicht genug bekommen kann, besuchen einige Ratinger Kinder nicht nur einen Zug, sondern lassen sich auch den Hauptzug durch die Innenstadt nicht entgehen. Dass dieser vom St. Martin auf einem echten Pferd angeführt wird, ist schon etwas Besonderes. Und so wird der Ratinger Marktplatz für ein paar Augenblicke in eine unvergleichliche Atmosphäre getaucht. Hier geht es zur Bilderstrecke: Ratingen im Lichterglanz

(abin )