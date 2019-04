Ratingen : Kinder packen den Kulturrucksack randvoll

Ratingen (RP) Der vierte „Kulturrucksack"-Tagesausflug des Jahres führte eine Ratinger Schülergruppe am Sonntag, 28. April, zum Phänomania Erfahrungsfeld nach Essen. An rund 100 Stationen im denkmalgeschützten Fördermaschinenhaus der Stiftung Zollverein konnten die Kinder spielerisch Phänomene des Klangs, des Lichts oder der Bewegung erzeugen und beobachten.

Der nächste kostenfreie Ausflug für zehn- bis 14-jährige Kinder und Jugendliche findet am Sonntag, 19. Mai, statt. Ziel ist dann in Oberhausen der Peter-Behrens-Bau, wo die Ausflügler eine spannende Führung zum Thema „100 Jahre Bauhaus" erwartet. Anmeldungen nimmt Michael Baaske vom Amt für Kinder, Jugend und Familie per E-Mail an info@spielmobilfelix.de entgegen.