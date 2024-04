Abenteuer in den Sommerferien Kinder können Greifvögel hautnah erleben

Die Camps finden während der Sommerferien statt. Das „Waldfinder-Camp" vom 15. bis 19. Juli jeweils von 9 bis 12 Uhr, für 150 Euro in der Jugendherberge Ratingen am Götschenbeck. Das „Kleine Greifvogelschein"-Programm am 5. bis 9. August von 9 bis 16 Uhr für 275 Euro im Hinkesforst. Das „Überleben-Begreifen"-Abenteuercamp findet vom 12. bis 18. August statt, für 355 Euro in der Jugendherberge Ratingen. Natürlich ist für das leibliche Wohl der Kinder in Form eines Mittagessens und bei „Überleben-Begreifen" Camp beim gemeinsamen Grillen gesorgt.