Gleiches Alter - ähnliche Interessen Kita geht neue Wege bei Betreuung

Die Pädagogen wählten für die Kinder und mit ihnen altersgerechte Aktivitäten, Projekte und Bildungsangebote aus, an denen ausdauernd und mit wenig Ausfall gearbeitet werden konnte. Zu den positiven Effekten gehörten verlängerte Konzentrationsphasen, verbesserte Kommunikationsfähigkeit sowie ausgeprägte Aspekte sozialer Kompetenzen. Das wurde vor allen Dingen von den interviewten Personen, die die Kinder in der Schule weiter betreut haben, bestätigt. Auch Mitarbeitende aus der Projektarbeit in den unterschiedlichen Kitas konnten das feststellen.