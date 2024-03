Neu in Ratingen Hörakustiker KIND zieht in die Oberstraße

In dem Fachgeschäft an der Oberstraße 32 erwartet die Kunden ein Produkt- und Leistungsspektrum rund um gutes Sehen und Hören. „Wir freuen uns, unseren Kunden in den neuen Räumen nun Brillen und Hörgeräte aus einer Hand anbieten zu können und laden zu einem kostenlosen Seh- und Hörtest ein“, sagt Margarita Morosow, die den Fachgeschäftsbereich Augenoptik leitet.