Ratingen Kartenverkauf der Spiesratze ist läuft

Im Anschluss folgt die Blindensitzung am Freitag, 19. Januar, ab 18 Uhr, diesmal bei Edeka Kels in der Genussfabrik, Homberger Straße 6. Das närrische Richtfest wird schließlich Samstag, 27. Januar, ab 19 Uhr in der Stadthalle gefeiert. Auch hier wartet ein abwechslungsreiches, karnevalistisches Programm.