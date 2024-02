Weltgebetstag in Ratingen Ein Zeichen gegen Gewalt und Hass

„Angesichts von Gewalt, Hass und Krieg in Israel und den palästinensischen Gebieten ist der Weltgebetstag mit seinem diesjährigen biblischen Motto aus dem Brief an die Gemeinde in Ephesus ´…durch das Band des Friedens` so wichtig wie nie zuvor“, betont die evangelische Vorstandsvorsitzende des Weltgebetstags, Brunhilde Raiser.