Katholische Kirche : Frauen unterstützen „Maria 2.0“ mit Gebeten

Ratingen Mit diesem öffentlichen Gebet unterstützt die kfd die Anliegen des Projektes Maria 2.0.

(RP) „Maria 2.0 in Ratingen?“ – Dieses Thema ist in allen Medien und aller Munde. Wird auch in Ratingen gestreikt? „Nein!“, heißt es dazu vom kfd-Diözesanverband Köln. Mit Gebeten will die Katholische Frauengemeinschaft Deutschland (kfd) aber die Anliegen des Projektes Maria 2.0 unterstützen.