LVR Textilmuseum Cromford Noch Tickets für den Workshop Tüfteln am Abend

Das LVR-Industriemuseum Textilfabrik Cromford bietet am Donnerstag, 25. Januar, die Möglichkeit, in entspannter Atmosphäre eine große Kettenreaktion zu bauen. „Tüfteln am Abend“ heißt das Format, das im Rahmen der aktuellen Sonderausstellung „Probiert? Kapiert!“ entwickelt wurde. Es sind noch Resttickets verfügbar.