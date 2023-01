Ein Instrument mit Geschichte Abgeordnete übernimmt Patenschaft für Klavier

Als Leihgabe steht das Klavier jetzt im Rahmen der Ausstellung „16 Objekte“ noch bis zum 17. Februar im Berliner Bundestag. „Dieses Instrument ist auf der einen Seite eine Erinnerung an die Hausmusik in Chemnitz, als sich die Familie Margulies noch nicht bedroht fühlte“, sagt Griese. „Auf der anderen Seite, so hat es einer der Söhne, Shlomo, formuliert: ‚Das Klavier sieht aus und klingt wie ein typisches Instrument, aber in seinen Tönen verbirgt sich eine Geschichte des Widerstands und des Überlebens.‘“