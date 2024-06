Politik in Ratingen Bestsellerautor wirbt für weniger Egoismus

Zu „Kerstin Griese trifft … Erik Flügge“ waren 70 Menschen ins Ratinger Medienzentrum gekommen. Flügges kritische Analysen unserer Gesellschaft, der Parteien und der beiden Kirchen stoßen regelmäßig auf große Resonanz, sowohl live auf der Bühne als auch in den sozialen Medien, wo er allein bei Facebook über 88.000 Follower hat.

Erik Flügge hat im Gespräch mit Kerstin Griese für weniger Egoismus in der Gesellschaft geworben. „Ich hatte das Gefühl, dass die Ellenbogenkräfte zugenommen haben“, erzählte er davon, warum er 2020 das Buch „Egoismus“ geschrieben hat. Der Trend zu „Self care“ bedeute zu oft, dass einem die anderen egal sind. Flügge und Griese betonten die Notwendigkeit einer Politik für mehr Zusammenhalt und eine Gesellschaft, in der jeder seine Chance bekommt.