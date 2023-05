Gespräche in Ratingen und Velbert Kerstin Griese trifft Bärbel Bas und Nancy Faeser

(RP) Am Mittwoch, 31. Mai, um 18 Uhr heißt es „Kerstin Griese trifft … Bärbel Bas“, wenn die Bundestagspräsidentin in die Ratinger Dumeklemmerhalle, Schützenstraße 1, kommt. Am Donnerstag, 1. Juni, 18 Uhr, wird Bundesinnenministerin Nancy Faeser im Skyroom des Stadions Velbert, Bahnhofstraße 161, mit Sozialstaatssekretärin Griese sprechen.