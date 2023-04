Politische Patenschaft Abgeordnete setzt sich für Gefangenen ein

() In einem Brief an den iranischen Botschafter fordert sie die Aufhebung der Todesstrafe und einen ordentlichen Prozess, bei dem Khanfari von einem Rechtsbeistand vertreten wird. Moin Khanfari gehört laut Griese zur arabischen Minderheit, die vom iranischen Regime unterdrückt wird. „2019 wurde er festgenommen und inhaftiert, wo er harten und unmenschlichen Bedingungen ausgesetzt war. Die Einzelzellen im Sheyban-Gefängnis sind etwa zwölf Quadratmeter groß und haben keine Temperaturkontrolle, wodurch die Insassen extremen Wetterbedingungen ausgesetzt sind“, berichtet Kerstin Griese.