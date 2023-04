Kultur in Ratingen Tragödchen reist musikalisch nach Irland

() Egal, ob Irland-Fan oder nicht – sobald die Band Kerry Mountain’s Groove angefangen hat, zu spielen, versetzen sie ihre Zuhörer schlagartig auf die grüne Insel. Gefühlvolle Balladen, mitreißende Songs sowie fetzige Jigs und Reels, lassen das irische Lebensgefühl sofort überspringen und Zuhörer riechen und fühlen förmlich die klare frische Luft und sehen die grünen Landschaften vorüberziehen. Das Tragödchen nimmt die Besucher mit auf die Reise in eines der glücklichsten Länder der Welt und einen Abend mit Musik, ganz genau so, wie es in einem urigen Pub auf der smaragdgrünen Insel geschehen könnte.