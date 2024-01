Bürger Union bedauert Keine zusätzlichen Gelder für Märchenzoo

„Nachdem bereits Leerrohre unter dem Radweg liegen, wäre die Beleuchtung schnell realisierbar gewesen. Gerade in der dunklen Jahreszeit hätte dies die Sicherheit der Radfahrerinnen und Radfahrer deutlich erhöht.“ Fraktionsvorsitzender Rainer Vogt ergänzt hierzu: „Es ist schon mehr als befremdlich, wenn ein klarer und wichtiger Ratsbeschluss mit dem wenig überzeugenden Argument mangelnder Planungskapazitäten durch die Verwaltung quasi auf den Sankt-Nimmerleinstag verschoben wird und eine Ratsmehrheit aus CDU und SPD dies einfach so durchwinkt. Dabei wird diese wichtige Radverkehrsachse zwischen Ratingen Mitte und Lintorf doch so hervorragend angenommen.“