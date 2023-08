Wochenmarkt in West Keine Sonderbehandlung der Markthändler

Info

Die Wochenmärkte finden in Ratingen Mitte dienstags, donnerstags und samstags, in Ratingen-Lintorf mittwochs und samstags und in Ratingen West freitags statt.

Die Märkte sind in der Sommersaison (1. April bis 30. September) von 7-14 Uhr und in der Wintersaison (1. Oktober bis 31. März) von 8-14 Uhr geöffnet. Fällt der Markt auf einen Feiertag, so findet er am vorherigen Wochentag statt. Ist auch dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag, so fällt der Markt aus.