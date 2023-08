West feiert Gemeinde Heilig Geist feiert Pfarrfest

Ratingen · Vier Jahre lang gab es in der Gemeinde Heilig Geist in West kein Pfarrfest. Jetzt sollen die Bürger an zwei Tagen wieder gemeinsam feiern.

23.08.2023, 15:49 Uhr

Beim Pfarrfest der Gemeinde Heilig Geist am 26. und 27. August soll sich der Maximilian-Kolbe-Platz mit Leben füllen. Foto: Blazy, Achim (abz)

() Nach vier Jahren Corona-Abstinenz feiert die katholische Kirchengemeinde Heilig Geist wieder ihr Pfarrfest auf dem Maximilian-Kolbe-Platz in Ratingen West. „Auch – oder gerade weil sich viele Menschen zurzeit über Kirche ärgern, wollen wir mit dem Pfarrfest ein Zeichen setzen: Bei uns ist jeder herzlich willkommen“, so die Organisatoren. Das Pfarrfest startet am Samstag, 26. August, mit einer Natur-Entdecker-Rallye für die ganze Familie. Die Teilnehmer gehen rund um die Heilig-Geist-Kirche auf Spurensuche. Nach der Abendmesse um 17 Uhr gibt es ein buntes Treiben auf dem Kirchplatz bei Gegrilltem und koreanischem Essen, kühlen Getränken, Cocktails, Eis und vielem Mehr. Statt auf „externe“ Musik setzt die Gemeinde beim Karaoke auf die eigenen Gesangskünste der Gäste. Der Sonntag, 27. August, startet mit einer Festmesse um 11 Uhr in der Heilig-Geist-Kirche. Im Anschluss daran ist für groß und klein gesorgt: Neben der kulinarischen Verpflegung können sich die Kinder schminken lassen, basteln oder auf der Hüpfburg austoben. Beim Bingo gibt es tolle Preise zu gewinnen. Der Erlös des Pfarrfestes ist sowohl für die beiden Kindergärten der Gemeinde als auch für soziale und karitative Projekte im Stadtteil bestimmt. Wer mit feiert, kann es sich nicht selbst gut gehen lassen, er unterstützt auch einen guten Zweck.

(RP)