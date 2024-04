Ladies Night im Medienzentrum Späte Liebe und unerwartete Wendungen

In ihrem neuen biografischen Roman taucht Fuchs in die Geschichte von Isabelle ein, die erst nach dem Tod ihrer Tante Corinna von ihrem unerwarteten Erbe erfährt – einer Kaffeeplantage in Tansania. Was als einfaches Erbe beginnt, entwickelt sich schnell zu einer zweiten Chance auf ein erfülltes Leben für Isabelle, als sie sich inmitten der atemberaubenden Natur Tansanias wiederfindet. Die Begegnung mit Frank, dem Piloten einer Propellermaschine, die auf ihrer Plantage landet, sowie die überraschende Entdeckung von Corinnas 14-jähriger Tochter Hannah, bringen unerwartete Wendungen in Isabelles Leben.