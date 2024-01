Karnevalsgottesdienst in Ratingen Der Karneval hält Einzug in St. Peter und Paul

Und hier noch ein jecker Rot-Weisser Ausblick: Am darauf folgenden Freitag, 19. Januar, feiert die Prinzengarde Rot-Weiss dann ihren Kneipenkarneval in den „3 Königen am Marktplatz", bevor am Sonntag, 21. Januar, die Neuauflage des im vergangenen Jubiläumsjahr sehr erfolgreichen Gardebiwaks auf dem Parkplatz von Edeka Kels an der Ostraße im Ratinger Osten starten wird – dies natürlich bei freiem Eintritt.