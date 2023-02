Ratinger Brauchtum Karnevalsausschuss präsentiert Motto der neuen Session

Prinz Christian I. und Prinzessin Tina I. sind dankbar, die große bunte Karnevalsfamilie nicht nur kennengelernt zu haben, sondern auch aufgenommen worden zu sein. Wir wurden „karnevalisiert“, so die Prinzessin, die nun wieder die bürgerliche Tina Pannes ist. „Ich dachte immer, ich wäre echt taff, aber schon am Dienstagabend bei den letzten Auftritten auf dem Marktplatz und beim närrischen Kaffeeklatsch flossen nach 5 Minuten, sowohl bei mir als auch bei Christian die Tränen“, so Tina Pannes weiter.