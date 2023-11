An(ge)dacht Geteiltes Leid ist halbes Leid

Die sind beruflich aktiv, haben Familien und Hobbys und trotzdem sind sie im Auftrag der Nächstenliebe unterwegs. In den kommenden Tagen wird es eine gute Gelegenheit geben, ihnen allen „Danke“ zu sagen. Diese Erwachsenen kommen aus vielen Ecken Ratingens und spielen in einem Team des Stadt-Caritas-Kreises. Am Sonntag, 19. November, am Gedenktag der Heiligen Elisabeth, wird in der St. Marien Kirche in Tiefenbroich um 10.15 Uhr anlässlich des 40-jährigen Jubiläums des Kreises eine feierliche Messe gefeiert. Es kommen viele gegenwärtige Martins und Elisabethen, die auf ihre Art und Weise versuchen, auf ihren Wegen die Bedürftigen zu finden und ihren Nöten entgegenzukommen – ohne Wenn und Aber.