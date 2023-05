Kantorei Lintorf-Angermund wird 60 Kantorei präsentiert neues Musikwerk

Am 17. April 1978 wurde von Mitgliedern der Kantorei der Freundeskreis der Kantorei Lintorf-Angermund gegründet, der bei der Finanzierung der zahlreichen großen Konzerte unterstützte. Auch das gesellige Leben nahm einen breiten Raum ein. Zahlreiche Freizeiten und Konzertreisen im In- und Ausland bis hin nach Namibia, Brasilien und in die USA förderten in den ersten Jahrzehnten die wachsende Chorgemeinschaft. Die letzte größere Chorreise führte 2010 in die Lausitz.