Christuskirche Homberg Konzertgottesdienst wird mit Applaus belohnt

Die rhythmische Eingangsmusik auf der Orgel gab mit dem Lied „Herr Jesu Christ, dich zu uns wend“ aus dem 17. Jh. freudig-frohgemut und zuversichtlich das Motto des Gottesdienstes vor, das von Marcus Wetter in der Begrüßung noch einmal in Worte gefasst wurde. Männer und Frauen der Gemeinde beteten dann im Wechsel aus dem Psalm 73 „Lauter Güte ist Gott“. Es folgte die Gloria-Patri-Strophe des Eingangsliedes, welche die Gemeinde erneut mit Hingebung sang. Nach der Erinnerung an Gottes Wohltaten durch den Zelebranten boten Chor und Orgel sehr stimmungsvoll das melodische „Kyrie eleison“ von Charles Gounod dar. Die nachfolgende Lesung aus Johannes, 4, erzählte von der Heilung des todkranken Sohns eines königlichen Beamten durch Jesus, der damit die gläubige Zuversicht des Vaters belohnte – was zum roten Faden des Gottesdienstes wurde.