Labormobil kommt nach Ratingen Gewässer-Experten testen privates Brunnenwasser

Das Grundwasser weist in Ratingen und Umgebung häufig Belastungen auf. Dadurch kann es bei der Nutzung von Brunnenwasser zu einer gesundheitlichen Beeinträchtigung kommen. Nitrate, Pestizide und weitere Stoffe verschmutzen das Grundwasser. Auch können durch verschiedene Einflüsse Krankheitserreger ins Wasser geraten. „Ein Ziel der Messkampagne ist es, dass Gartenbesitzer das regionale oberflächennahe Grundwasser nutzen. Dieses wird durch Regenwasser im Laufe des Jahres wieder aufgefüllt“, so Susanne Bareiß-Gülzow, Vorsitzende im VSR-Gewässerschutz. Die gemeinnützige Organisation setzt sich mit den Messdaten für eine Verbesserung der Wasserqualität ein. Damit die Ergebnisse auch aussagefähig sind, sollten Gartenbesitzer zur Probenahme und zum Transport Mineralwasserflaschen nutzen. Besonders geeignet seien bis zum Rand gefüllte 0,5-Liter Flaschen aus Kunststoff. so die Organisation?