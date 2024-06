Kammerchor Ratingen Bei der Generalprobe sind Gäste erlaubt

Musikliebhaber können den Chor am Sonntag, 16. Juni, um 14 Uhr im Altenberger Dom in Odenthal live erleben. Das Konzert steht unter dem Titel „Even when He is silent“. In der beeindruckenden Kulisse des Doms trat de Kammerchor zuletzt 2022 mit dem Organisten David Briggs auf.