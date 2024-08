Von satirisch bis tiefgreifend Friedenskirche lädt zu Hommage an Erich Kästner

Mit der „Parole Emil“ ist er berühmt geworden. Zum 125. Geburtstag gibt es am Sonntag, 25. August, ab 16 Uhr, in der Friedenskirche Ratingen an der Hegelstraße 16, eine Hommage mit Mechthild Krahmer und Susanne Schneider in Chansons, Lyrik und Prosa von und über Erich Kästner und seine Zeit.