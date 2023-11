Kulturkreis Hösel Riesiger Applaus für die Wortakrobaten von Tinnitus

Am Ende war es eine sehr gelungene Premiere für die junge Ratinger Kabarettgruppe im Saal des evangelischen Gemeindehauses in Hösel. Die Mischung aus Kabarett, Comedy, Musik, Show und witzig bissigen Film-Einspielern kamen gut an. Man spürte, wie die Truppe mit jungen Augen und Ohren in eine Zeit schaut und horcht, die scheinbar in den Dauermodus Krise umgeschaltet hat und wie die jungen Kabarettisten den Stress für Geist, Körper und Seele auf ihre Weise verarbeiten. Das stimmt mal nachdenklich, fröhlich, amüsiert und zwischendurch blieb sogar das Lachen im Hals stecken oder löste Ohrensausen (Symptom bei Tinnitus) aus.