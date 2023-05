Sommerbühne in Ratingen Sommerbühne geht in die vierte Runde

Hin und wieder hat die Pandemie auch positive Dinge hervorgebracht. Eines davon ist die Sommerbühne an der Seeterrasse. Im Jahr 2020 ins Leben gerufen, um den Ratingern trotz Coronabeschränkungen und geschlossener Konzerthäuser ein kulturelles Programm bieten zu können, ist sie inzwischen fester Bestandteil des Jahreskalenders. In diesem Jahr geht die Sommerbühne in die vierte Runde.