Rheinische Landfrauen Ratingerin führt Rheinischen Landfrauenverband

Ebenso so vielfältig wie die Mitglieder sind die Angebote der Landfrauen. Bildungsangebote, gemeinsame Unternehmungen, landwirtschaftliche Themen – und Tipps unter Freundinnen stehen im Jahresprogramm. Ein Schwerpunkt der Landfrauen in diesem Jahr, in dem die Rheinischen Landfrauen ihren 75. Geburtstag feiern, ist das Thema „Bewusste Ernährung“.