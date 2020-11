Statt Weihnachtsshow : Junges Schauspiel öffnet Türchen

Ratingen Wegen Corona muss die geplante Weihnachtsshow ausfallen. Stattdessen gibt es einen digitalen Adventskalender mit Geschichten, Liedern und Rezepten.

Unterkriegen lassen will sich die Schauspielgruppe aus dem Jugendzentrum Lux davon aber nicht. Denn was alle in Corona-Zeiten gelernt haben – und was einige Mitglieder der Gruppe im Rahmen des Jugend-Streamt-Projekts von Lux, Ratinale-Team und Jugendrat auch bereits umgesetzt haben: Corona ist die Zeit der digitalen Lösungen. Und so hat das Junge Schauspiel Ratingen die vergangenen Wochen genutzt und – einzeln beziehungsweise mit wenigen Mitgliedern auf Abstand und unter den vorgeschriebenen Maßnahmen zum Infektionsschutz – 24 kleine Videos und Adventskalender-Türchen aufgenommen. Ab dem 1. Dezember erscheint an jedem Tag ein neuer Beitrag, in dem aktuelle – und einige ehemalige – Mitglieder der Schauspielgruppe weihnachtliche Texte vortragen, ein Lied singen oder ein Plätzchenrezept zeigen. Ziel ist, in der so ungewohnten Zeit weihnachtliche Stimmung zu verbreiten.