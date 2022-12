Verfolgungsjagd Junges Paar flüchtet vor der Polizei

Eine Streife der Autobahnpolizei Hilden wollte zunächst in Höhe der Raststätte Hösel an der A3 einen BMW für eine Verkehrskontrolle anhalten. Der Fahrzeugführer ignorierte jedoch die Anhaltezeichen und flüchtete über die A3 in Richtung Oberhausen bis zur Anschlussstelle Duisburg-Wedau. Dort verließ der BMW die Autobahn, der Fahrer lenkte den Wagen über Landstraßen und innerstädtische Straßen bis zur Anschlussstelle Mülheim an der A40.