Sport in Ratingen Nachwuchsleichtathleten des TV Ratingen erfolgreich

Ratingen · Die Wintersaison der jüngsten Nachwuchsathleten des TV Ratingen endete mit einem Hallenwettkampf in Viersen. Die Ratinger traten mit je einer Mannschaft in den Altersklassen U 8, U 10 und U 12 an. Alle Teams wurden mit einem zweiten Platz belohnt.

19.04.2023, 15:25 Uhr

Der Leichtahletik-Nachwuchs des TV Ratingen beendete die Wintersaison mit Platzierungen bei einem Hallenwettkampf. Foto: TV Ratingen