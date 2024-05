Neu in Ratingen Unternehmen bietet Co-Working-Space an

Ratingen · Die Ratingerin Julia Reils startet mit gleich zwei Unternehmen in ihren Büroräumen an der Wallstraße durch. Dort bietet sie auch Co-Working-Space an.

27.05.2024 , 16:00 Uhr

Julia Reils (2.v.l.) und Geschäftspartner Manuel Simon (2.v.r.) feiern mit Gästen die Eröffnung des neuen Büros. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Andrea Bindmann