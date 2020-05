Ratingen : Jugendzentrum Lux ist auf Sendung

Seit dem 7. Mai berichten donnerstags Jugendliche in ihrer TV Sendung „Jugend streamt“ über das aktuelle Geschehen in Ratingen. Foto: RP/Stadt Ratingen

Ratingen Corona-Schutz ist selbstverständlich. Im Jugendkulturjahr kommen auch unter diesen Bedingungen Live-Shows auf die Bühne. Und der Streaming-Kanal „Ratinale TV“ sendet weiter. Mindestens bis zu den Sommerferien

(RP) Die Stadt steht 2020 ganz im Zeichen der Jugendkultur. Im Rahmen des Jugendkulturjahres können sich Jugendliche in verschiedenen Projekten kreativ ausprobieren sowie Kultur gestalten und erleben. Nach dem erfolgreichen Start ins Jugendkulturjahr mussten aufgrund der Corona-Krise zahlreiche Projekte auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden.

Doch das Organisationsteam bleibt gemeinsam mit den Jugendlichen kreativ und geht die nächsten Schritte: Am 7. Mai startete unter dem Titel „Jugend streamt“ die erste 30-minütige TV-Sendung von Jugendlichen, die aus dem Jugendzentrum Lux live über soziale Medien und den YouTube-Kanal „Ratinale TV“ gestreamt wurde.

Am 14. Mai folgte die zweite Magazin-Sendung. Die Jugendlichen berichten in den Shows über aktuelle Themen wie den bevorstehenden Sommerurlaub, die Schulsozialarbeit oder die digitalen Angebote der Stadtbibliothek.

Außerdem stellen sie die Arbeit in den Jugendzentren vor und haben Lesetipps und handwerkliche Tutorials parat. Es werden aber auch die laufenden kreativen Wettbewerbe des Jugendkulturjahres präsentiert, an denen Kinder und Jugendliche von zuhause aus nach wie vor teilnehmen können.

Die Magazin-Sendung wird auch in den kommenden Wochen, mindestens bis zum Beginn der Sommerferien, donnerstags um 19 Uhr ausgestrahlt. Das Team sucht noch Jugendliche, die sich ebenfalls bei der Planung und Gestaltung der Sendungen beteiligen möchten. Wer interessiert ist, der kann sich über Facebook und Instagram beim Jugendrat melden oder bei Kira Krämer vom Kulturamt telefonisch unter 02102/550-4189 und per Mail an kira.kraemer@ratingen.de.