Städtische Musikschule Ratingen Jugendsinfonieorchester begeistert in der Stadthalle

Denn das Jugendsinfonieorchester betrat die Bühne, um mit der 1. Sinfonie von Ludwig van Beethoven seinen beeindruckenden Konzertbeitrag zu beginnen. Über eine halbe Stunde Spielzeit füllte das Orchester ausdrucksstark und blendend vorbereitet aus. Stilsicher hatte Dirigent Edwin Pröm sein Orchester an die Tonsprache dieses großen Komponisten herangeführt. Die Klangwelt der späteren Sinfonien des Meisters deutet sich auch in diesem frühen Werk schon an. Fließende Übergänge, spannende Tempowechsel und interessante harmonische Wendungen meisterten die jungen Musiker so souverän, dass mancher im Publikum vergaß, dass es sich nicht um Profis sondern um Ratinger Eigengewächse handelte. Kleine rhythmische Wackler oder Intonationstrübungen wurden durch Spielfreude und Engagement wieder aufgefangen.