Kultur in Ratingen Musikschule freut sich aufs große Sinfoniekonzert am 12. März

Mit der „Norwegischen Rhapsodie Nr. 2, op. 19“ von Johan Svendsen (1840-1911) spielt das JSO ein klassisches sinfonisches Werk. Der norwegische Komponist erlernte sein Handwerk zunächst bei Carl Reinecke in Leipzig, war zu Studien in Paris, New York und Bayreuth. In seinen „Vier norwegische Rhapsodien“ versuchte er als Kind seiner Zeit einen „typischen norwegischen Stil“ in seiner Klangsprache zu finden. Dafür hat er viele norwegische Volkslieder in seinen Werken verbaut und als Inspiration genutzt.