Ratinger Jugendrat Ein Lernpfad für Kinderrechte

Im Hinblick auf die Woche der Wiederbelebung, 16. bis 22. September, kommt auch der passende Antrag des Jugendrates in keiner Weise zu spät. „Es ist nötig, dass Schülerinnen und Schüler lernen, in einer Ausnahmesituation selbstbewusst Wiederbelebungsmaßnahmen anzuwenden“, kommentiert Alexander Hahnen, über den Antrag des Jugendrates die Ratinger Schulen für das Projekt „Prüfen – Rufen – Drücken“ zu sensibilisieren. Die Begründung des Antrages ist simpel: Kinder und Jugendliche können bereits ab dem Alter von zehn bis zwölf Jahren eine effektive Laienreanimation durchführen und so Leben retten. Wichtig sei die richtige Ausbildung von Schülern in Erster Hilfe und Wiederbelebungsmaßnahmen. In NRW sind mehr als 750 Schulen Teil des Programms und bieten verschiedenste Angebote inner- und außerhalb des Unterrichts an.