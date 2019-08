Kreis Mettmann : Berufskollegs setzen auf das Programm „Fit in Deutsch“

Kreis Mettmann (RP) Jugendliche, die mit ihren Eltern ihre Heimat verlassen, müssen zu allererst die Sprache lernen. Sie ist der Schlüssel. Wer sie beherrscht, findet Anschluss, kann lernen und eine Ausbildung beginnen.

Seit 2018 koordiniert die Bildungskoordination für Neuzugewanderte im Regionalen Bildungsbüro das vom Schulministerium NRW unterstützte Programm. Und die Erfolge sprechen für sich. Jeweils in den Sommer-, Herbst,- und Osterferien haben neuzugewanderte Jugendliche der Kollegs die Möglichkeit, ihre Deutschkenntnisse durch Trainingseinheiten und praktische Anwendung der Sprache im Alltag zu vertiefen. Durchgeführt wird die Maßnahme von qualifizierten „Sprachlernbegleitern“ mit Lehrerfahrung. Die Kurse finden an den Berufskollegs in Mettmann, Hilden und Velbert (die auch Ratinger Schüler mitaufnehmen) statt.

Besonders beliebt bei den Jugendlichen sind die an das Training anschließenden Ausflüge und Workshops, die an drei Themenschwerpunkten ausgerichtet sind: Freizeit und Kultur, Bildung und Beruf sowie Natur und Wissenschaft. Die Angebote reichen u.a. von Sportangeboten (Minigolf, Klettern oder Bouldern) und Tanzworkshops über Berufsorientierung (z.B. bei der Feuerwehr) und dem Besuch einer Bibliothek bis hin zu Ausflügen in das Naturschutzzentrum Bruchhausen und den Zeittunnel in Wülfrath.