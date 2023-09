Unfall in Ratingen Jugendliche ohne Führerschein rasen in Garageneinfahrt

Der 17-Jährige gab an, nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von 0,8. Beide Jugendliche wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei geht ersten Ermittlungen zum Unfallhergang zufolge von einem Autorennen aus, das zu dem Unfall in dem verkehrsberuhigten Wohngebiet geführt hat. Den 17-Jährigen erwartet neben Schadenersatzforderungen ein umfangreiches Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, unerlaubten Entfernens vom Unfallort, widerrechtliche Nutzung von Schlüssel und Pkw, Fahrens unter Alkoholeinfluss und Teilnahme an einem Straßenrennen.