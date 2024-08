Sommer in der Innenstadt Chillen in der City – im Strandkorb

Einer der Strandkörbe steht übrigens in der Grünanlage hinter dem Arkadenhof. In einem gemeinsamen Projekt hatten dort kürzlich städtische Auszubildende der Kommunalen Dienste eine Pergola in der Grünanlage Turmstraße gebaut. Die bisherige Pergola dort befand sich in einem schlechten Zustand und musste erneuert werden. Mit Bravour haben Azubis der Fachrichtungen Garten- und Landschaftsbau sowie Tischler gemeinsam die Herausforderung gemeistert.