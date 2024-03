Ein Tag – acht Workshops Ein Tag, um eigene Kreativität zu entdecken

Acht Workshops finden am Samstag, 15. Juni, in den Nachmittagsstunden in Hösel statt, stehen aber keineswegs nur jungen Leuten aus dem Stadtteil offen. Grundsätzlich sind alle Interessierten herzlich willkommen. Die Ergebnisse der Kreativrunden werden in einer Abendveranstaltung von Moderatorin Nele Roß – eingebettet in ein rundes, buntes Programm – vorgestellt. Der Abend ist für alle Interessierten (nach Anmeldung) offen.