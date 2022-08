Jury entscheidet : Jugendkulturpreis geht in die nächste Runde

Ratingen Das Thema lautet diesmal: „Ganz schön anders. Für Inklusion – gegen Ausgrenzung!“ Die Umsetzung ist frei wählbar: Texte, Filme, Brettspiele, Podcasts, Fotos oder auch ein Theaterstück.

(RP) Im Frühjahr hatte das Kulturamt der Stadt Ratingen die Preise für die begeisternden Beiträge zur Premiere des Jugendkulturpreises mit dem Thema „Jüdisches Leben in der Gegenwart“ verliehen. Nun steht die nächste Runde dieses Wettbewerbes an. Das neue Thema lautet „Ganz schön anders. Für Inklusion – gegen Ausgrenzung!“.

„Durch diesen künstlerischen Wettbewerb soll das Thema Inklusion sichtbar gemacht werden. Mitmachen, mitreden, mitarbeiten – das ist Inklusion“, führt Patrick Anders, Kulturdezernent der Stadt Ratingen, aus. „Jeder Mensch soll die Möglichkeit haben, gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen und dies mitzugestalten. Und das, ohne auf die Hilfe anderer angewiesen zu sein.“, so Anders weiter. Die Teilnehmenden geben Einblicke in den Umgang von Menschen mit und ohne Behinderung, zu dem Vorurteile, Ausgrenzung und Unsicherheit ebenso gehören wie Respekt und Freundschaft.

Die Beiträge können ab dem 1. September 2022 und bis zum 31. Januar 2023 beim Kulturamt per Post (Minoritenstraße 2-6, 40878 Ratingen) oder per E-Mail – auch als Download-Link – an kulturamt@ratingen.de eingereicht werden. Im Kulturamt steht Andreas Mainka, Telefon 02102/550-4114, für Rückfragen zur Verfügung. Die pädagogische Honorarkraft Julia Haack betreut die Durchführung des Jugendkulturpreises. Sie ist per E-Mail unter kunstvermittlung-haack@gmx.de zu erreichen.