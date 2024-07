24-Stunden-Dienst Alarm für die Ratinger Jugendfeuerwehr

Die Jugendfeuerwehr ist gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr und dem Löschzug 2 der Freiwilligen Feuerwehr auf der Hauptwache am Voisweg in Ratingen untergebracht. Die Kids lernen an den Dienstabenden (jeden 2. Mittwoch) die Grundlagen des Feuerwehrwesens in Theorie- und Praxisunterrichten, aber auch Teambuilding, Spiele und besonders Spaß sind Teil des Dienstplanes. In den Ferien findet kein Dienstbetrieb statt.