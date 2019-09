Herbstferien : Kinder machen großes Kino

Beim Filmworkshop im LUX lernen Teilnehmer, wie man gute Videos dreht – nicht nur mit richtigen Kameras, sondern auch mit dem Smartphone. Foto: Stadt Ratingen

Ratingen Ratinger Jugendeinrichtungen bieten ein buntes Herbstferienprogramm. Da kommt keine Langeweile auf.

(JoPr) Langeweile in den Herbstferien? Das kann für Ratinger Kids nicht zutreffen, denn die acht Jugendeinrichtungen der Stadt Ratingen bieten wieder ein abwechslungsreiches Programm für Kinder und Jugendliche an.

Die Palette reicht von Ausflügen über kreative Angebote wie Malen und das Bedrucken von T-Shirts bis hin zu technischen Workshops wie Filmen, sportlichen Angeboten und vielen weiteren tollen Events. Die Anmeldung erfolgt direkt in den jeweiligen Jugendzentren.

Info Ein Tag im Wald Termin: Mit einem Waldpädagogen geht es am Montag, 24. Oktober, von 10.30 bis 17.30 Uhr in den Wald. Bei der Entdeckungsreise können Sechs- bis Zehnjährige alles über die Waldbewohner und Pflanzen erfahren. Danach gibt’s auf dem Waldspielplatz Hinkesforst, Tiefenbroicher Straße, ein Picknick. Kosten: 7,50 Euro. Anmeldung: info@jugendzentrum-manege.de, Telefon: 550-5620, www.jugendzentrum-manege.de.

Zusammengefasst sind alle Angebote in einer Broschüre, die ab sofort an Schulen und in den Jugendeinrichtungen erhältlich ist und darüber hinaus auf der Homepage des Jugendzentrums LUX zum Download bereit steht.

A propos LUX: In der Einrichtung an der Turmstraße 5 startet das Herbstferien-Programm zum Beispiel in der ersten Woche mit einem Nähkurs, einem Streetdance-Workshop und zwei „Beauty Days“, an denen natürliche Kosmetikprodukte hergestellt werden.

In der zweiten Woche gibt es dann einen Filmkurs für Kids, zwei Rap-Workshops im hauseigenen Tonstudio und einen weiteren Nähkurs. Im LUX gibt es einen Ratinale-Filmworkshop für Kinder von 10 bis 14 Jahre.

Dabei lernt man, bessere Videos mit Smartphone oder der Digitalkamera zu machen: „Wir geben euch Tipps, wie Film gemacht wird und mit welchen auch kostenlosen Schnittprogrammen ihr eure Ideen umsetzen könnt. Natürlich stehen Kameras, Schnittplätze und auch ein Greenscreen für euch im LUX bereit“, heißt es im LUX. Termin: Montag, 21. Oktober, bis Freitag, 25. Oktober, jeweils 11 bis 16 Uhr. Die Kursleitung hat Nino Peschel. Der Kurs ist gratis, weil er durch den Kulturrucksack gefördert wird.

Ein Nähkurs für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene richtet sich an zehn- bis 16-Jährige. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Zu Anfang erfolgt eine kurze Einweisung in die Bedienung der Nähmaschine, anschließend werden bereits eigene Werke (z.B. Loop-Schal, Kissenbezug, Kosmetik- oder Umhängetasche) genäht.

Das Nähstudio ist mit schönen Stoffen und jeglichem Zubehör ausgestattet und alles darf benutzt und kreativ kombiniert werden.

Auch Nähmaschinen sind vorhanden. Wer aber eine eigene Nähmaschine besitzt, sollte diese bitte mitbringen.

Angeleitet werden die Teilnehmer durch eine professionelle Schneiderin und eine Mitarbeiterin des Jugendzentrums. Die beiden Kurse starten am 14. und am 21. Oktober.

Zu einem Beauty-Tag lädt Saskia Reuter Mädels von sieben bis elf Jahren ein. Es geht um Naturkosmetik. Unter der Anleitung von Reuter werden natürliche Beautyprodukte hergestellt und ausprobiert, zum Beispiel eine erfrischende Gesichtsmaske, buntes Badesalz und Nutella-Lippenbalsam. „Bitte Haarbänder oder Haarreifenmitbringen und Klamotten anziehen, die schmutzig werden dürfen“, rät Reuter. Termin: Mittwoch, 16.10.2019, und Freitag, 18.10.2019, jeweils 12 bis 15 Uhr (Gebühr fünf Euro).

Veronika Hutmacher vom JUZ Hösel geht mit Mutigen nach draußen und absolviert ein kleines Survival-Training mit Übernachtung: „Wir gehen in den Wald, suchen Holz und Zunder und machen damit am JUZ Feuer, kochen etwas Leckeres darauf und schlafen, wenn es das Wetter zulässt, draußen“, so Hutmacher.