Wettbewerb auf Kreisebene : Jugend musiziert lädt zum Mitmachen ein

Ratingen/KREIS METTMANN Der Regionalwettbewerb im Kreis Mettmann findet vom 27. bis 29. Januar in der Musikschule Hilden statt. Anmeldeschluss ist am 15. November. Es ist der nunmehr 60. Wettbewerb.

Der bundesweite Wettbewerb Jugend musiziert ist eine der renommiertesten bundesweiten Maßnahmen zur Findung und Förderung musikalischer Begabungen. Knapp eine Million Kinder und Jugendliche haben in 59 Jahren seines Bestehens bei Jugend musiziert mitgemacht. Für viele von ihnen war dies der erste Schritt in eine erfolgreiche Musikkarriere.

Der Regionalwettbewerb im Kreis Mettmann findet vom 27. bis 29. Januar in der Musikschule Hilden statt. Herausragende erste Preisträger ab Altersgruppe 2 nehmen dann im März am Landeswettbewerb in Münster teil. Die mit einem ersten Landespreis ausgezeichneten Musiker ab Altersgruppe 3 wiederum sind zum Bundeswettbewerb Jugend musiziert eingeladen, der ab 25. Mai über eine Woche lang in Zwickau und Umgebung gefeiert wird.