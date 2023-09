Verein in Ratingen Jugend der Angelfreunde kümmert sich um Laichhilfen

Der Verein besitzt das Nutzungsrecht an drei Pachtgewässern in der Region Ratingen. Hierbei handelt es sich um den „Gratenpoeter See" mit einer Fläche von circa 4,5 Hektar, den „Broichhof Teich" mit etwa 0,5 Hektar und den beeindruckenden „Silbersee" mit einer Ausdehnung von circa 27 Hektar. Zum letztgenannten Gewässer steht der Verein in neuen Pachtverhandlungen mit der Stadt Ratingen.