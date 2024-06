Gartenbau- und Heimatverein wird 100 Ein Garten linderte die größte Not

Rund 250 Mitglieder zählt der Verein heute und die feiern den großen Tag am Samstag, 8. Juni, ab 17 Uhr in der Festhalle auf dem Schützenplatz in Tiefenbroich. Nur einen Tag später, am 9. Juni, geht es wieder auf Wanderschaft in die Umgebung von Tiefenbroich. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr auf dem Parkplatz am Friedhof.