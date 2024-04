Heimatverein sucht neue Wege Ratinger Jonges wollen Präsenz verstärken

Wie vielseitig und unternehmungslustig der Verein wieder ist, zeigte Dullnis Bericht über die Aktivitäten der vergangenen Monate: ob die große Herbstfahrt in die Oberpfalz (Regensburg, Walhalla) und nach Venetien (Padua, Venedig), die Touren und Ausflüge in und um Ratingen, die beliebten Nachtwächter-Touren, die Verleihung der Dumeklemmer-Plakette, die gelungene Teilnahme der Jonges am „Winterdorf‟ auf dem Rathausvorplatz, die Jonges-eigene Karnevalsveranstaltung, die monatlichen Wanderungen oder die Vortragsabende zu wechselnden Themen im Bürgerhaus.